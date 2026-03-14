ಬಾಲಕನಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ದರಬಾರೆ ಅವರು ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಚಖೇಡ್ ಗ್ರಾಮದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕ ರೆಹಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಓಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಗದಲ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಾಹನ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ರೆಹಮಾನ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಫೆ. 26ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ದರಬಾರೆ ಅವರು ಮಾ. 9ರಂದು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.</p>