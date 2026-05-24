ಬೀದರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ, ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಖಾಜಾ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಲು ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಳು ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ನೋಡಲು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಅತಿವಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಂತೆ ಧಮ್ಮಕರ್ತ ಪಂಚಶೀಲ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಂಚೆ ರಚಿಸಿದ 'ಕೆ-ಸೆಟ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 30 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲೂರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಐ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಪ್ಪ ಗುನ್ನಳ್ಳಿಕರ್, ಆರ್.ಪಿ.ಐ. (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್) ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮಹೇಶ್ ಗೋರನಾಳಕರ್, ರೇಖಾ ಕಾಂಚೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೈಶೀಲಾ ಜ್ಯೋತಿ ವಾಲದೊಡ್ಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಅಶೋಕ ಸಂಗೋಳಗಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಶಂಕರರಾವ್ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು, ಶಿವಾಜಿ ಮಾನಕಾರೆ ಸಂಗಡಿಗರು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಜೋಗುಳ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಸಾಂಗಳೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು, ಮೊಹರಂ ಭುಲಾಯಿ ಪದಗಳನ್ನು ದಶರಥ ಚಾಂಬೋಳಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು, ಶಿವ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ ದೇಶಮುಖ ಗೋರನಾಳ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು, ಭೀಮ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಾಗಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಡಿಗೇರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಂಬಾದಾಸ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಚೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>