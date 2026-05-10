ದಸಂಸ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಮಾಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಬೀದರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಣ) ಬೀದರ್ ನಗರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ಮಾಳಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ. ದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರವಿಕುಮಾರ ವಾಘಮಾರೆ, ಕಂಟೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್, ಭಗತರಾಜ ಸಾಗರ, ಬಸವರಾಜ ಸಾಗರ, ರಾಜಕುಮಾರ ಡೊಂಗ್ರೆ, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಡುಗಾಡ, ಸುವಿತ್ ಎಸ್. ಮೋರೆ, ಮಾರುತಿ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ