ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಬೀದರ್: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕನ್ಯಾ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಧಡ್ಡೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದರ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪಾಂಚಾಳ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಭಗವಾನ ಬಿರಾದರ (ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಮಾರುತಿರೆಡ್ಡಿ (ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ), ಶಾಂತಲಾ (ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ), ಸುಖದೇವ ಬಿರಾದರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಮಣಿ, ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ) ಹಾಗೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಠಾಣಾಕೂಶನೂರ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-33-935731858</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>