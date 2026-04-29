ವೈಚಾರಿಕ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿ: ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು

ಬೀದರ್: 'ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರಂತೆ ವೈಚಾರಿಕ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವ ಮಹಾಮನೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೀದರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 75ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾನತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅದೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಹೀನ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಡಂಬರದ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಶಿನಾಥ ಚೆಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಣದೂರಿನ ಭಂತೆ ಸಂಘ ರಖ್ಖಿತ, ತರುಣ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ, ನಾರಾಯಣಪೂರ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟಾ, ದಾದಾ ಮಹಾರಾಜ ನಗರಕರ್, ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂಡರಗಿ ನಾಗರಾಜ, ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕುದರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಸಪ್ನಾದೀಪಾ ಭಾವಿಮನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಜಗದೀಶ್ವರ ಬಿರಾದರ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ ರೊಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎಂ.ಎಸ್. ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಗೋರನಾಳಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟಂಕಸಾಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಸಂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ತುಕಾರಾಮ ಭೋಲೆ ಜಾನಪದ ಜಾದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಿವರಾಜ ತಡಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆಗಳು, ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು, ಗಂಗಮ್ಮ ಫುಲೆ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಜನೆಗಳು, ಪುನೀತಾ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಬುದ್ಧ-ಭೀಮರ ಗೀತೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಶೀಲ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಚೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>