ಜನವಾಡ | ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ: ರಕ್ತ ಲೇಪನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಸಿರ್ಸಿ(ಎ)(ಜನವಾಡ): ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಗದಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರ್ಸಿ(ಎ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ತ ಲೇಪನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಚನಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆನೆಕಾಲು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೈಕ್ರೋಫೈಲೇರಿಯಾ ರೋಗಾಣುಗಳು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ನಿಖರ ಪತ್ತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಾದಿ ತಬರೇಜ್ ಮಾತ ನಾಡಿ, '2027ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಅನೆಕಾಲು ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಬುಬಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಮಿಯೊದ್ದೀನ್, ನಂದಕುಮಾರ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರೀಟಾ, ಶಿವಲೀಲಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಶಿಲ್ಪಾ, ಸುವರ್ಣಾ, ಗ್ಲೋರಿ, ರಾಣಿಬಾಯಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಆಶಾಲತಾ, ನೇಹಾಕುಮಾರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ