100 ಸಸಿ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ

<p>ಬೀದರ್: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಡ್ಕೊ) ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 100 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕೆ.ಠಾಕೂರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನು ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರ-ಗಿಡಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಲಾ ಒಂದು ಸಸಿ ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಳಿ, ಗೋರಕನಾಥ ಮಡಿವಾಳ, ಜೈರಾಜ್ ಕೆಂಪೆನೋರ, ಮೋನಿಕಾ ಜನವಾಡಕರ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಿರಾದಾರ, ರವಿ ಪಲ್ಲಾಪುರೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-1104556558</p>