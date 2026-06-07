‘ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕುಗ್ಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣ‘

<p>ಬೀದರ್: ‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶರಣ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಿಡ, ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಎಂಬ ಮಾತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆಹಾರ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಜಂಗೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ‘ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುತುರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚನಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕುಳಿತರೆ ಪರಿಸರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಾಬುರಾವ್ ದಾನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ ನಾಗೊರಾ, ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಸಂತೋಷ ಭಂಡೆ, ಮಹಾನಂದಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗಾದಗಿ ಪಿಡಿಒ ಉಮೇಶ ಜಾಬಾ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆಂದು ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾವತಿ ಬಲ್ಲೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಚಳಕಾಪೂರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥ ಶಿವಯೋಗಿ ವಂದಿಸಿದರು. ರೇವಣಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ, ರೇಖಾ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷ ದೇವರು ವಚನ ಸಂಗೀತ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-295777815</p>