ಕರಬೂಜ: ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ

ಆಣದೂರುವಾಡಿ (ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಣದೂರುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಧನಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಕರಬೂಜ ಬೆಳೆದು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಕರಬೂಜಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ದೊರೆತಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಕರಬೂಜ ಬೆಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೀದರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 12 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಟನ್ಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ₹60 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದರೂ ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಧನಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ.

ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಮೆಳಕುಂದಾದಿಂದ ₹2ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 7 ಸಾವಿರ ಲೈಲಾಪುರಿ ತಳಿ ಸಸಿ ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಬೂಜ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಸರಾಸರಿ 1 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ರೈತರು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಕೃಷಿ ಜತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸುಗ್ಗಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ