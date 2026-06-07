ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ವರುಣನ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><em>ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ</em></p>.<p>ಜನವಾಡ: ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ವರುಣನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 3 ಅಥವಾ 4 ರಂದು ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ಆಯ್ದು, ನೇಗಿಲು, ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟವೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹದಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೋಯಾ ಅವರೆ, ತೊಗರಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೊಲ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. 80 ರಿಂದ 100 ಮೀ.ಮೀ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ಕೆ.ಜಿ. ಚೀಲಕ್ಕೆ ರೈತರು ಶೇ 30 ರಿಂದ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂದಕನಳ್ಳಿಯ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗೌರಶೆಟ್ಟಿ, ಕಮಠಾಣದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕ್ಯಾಸಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. 6 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ 22 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘8 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾ ಅವರೆ, 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ, 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಉದ್ದು ಹಾಗೂ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಸರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ, ರೈತರು ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-1448457789</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>