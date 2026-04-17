ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು

<p>ಬೀದರ್: ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಕಸರತ್ತುಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಏ. 15ರಿಂದ ಬೀದರ್–ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು–ಬೀದರ್ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ‘ಘೋಡಾವತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ ‘ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ತುಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಪಾವತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚರಿಸದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿ ‘ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್’, ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಬೀದರ್–ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯ ಬದಲಿಸಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೀದರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹13.48 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯು ಏಕಮುಖ ಏಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ₹32,450ರಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ₹1.18 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಶೇ 1ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಭರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ಭರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ನಿಗಮವು ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1999ರ ಕಲಂ 4(ಜಿ) ಅಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೀದರ್ ಕಡೆಗೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಕೆಲಸ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಓಡಾಟ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಊರುಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-33-1295159469</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>