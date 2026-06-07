ಜೂಜಾಟ; ಕಾರು, ಬೈಕ್‌ ಜಪ್ತಿ; 16 ಮಂದಿ ವಶಕ್ಕೆ

<p>ಬೀದರ್: ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ 16 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ತಲಾ ಒಂದು ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹6.04 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಆನಂದರಾವ್ ಎಸ್.ಎನ್. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ನ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ 9 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ₹4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಟೊಯೊಟಾ ಕಾರು, ₹1 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎರಡು ಸ್ಕೂಟಿ, ₹99,100 ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಂಧಿಗಂಜಿನ ಸರ್ವಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರೋಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ₹58 ಸಾವಿರ ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 16 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೋಜಕುಮಾರ, ಸಂತೋಷ್, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ ದೀಪಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-1095638663</p>