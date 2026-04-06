ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೀದರ್: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಗ್ರೇನ್ ಆಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮರ್ಚಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತಂಪು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನೂತನ ಘಟಕವನ್ನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಬುಧವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿ ಗ್ರೇನ್ ಾಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮರ್ಚಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಘಟಕದಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ಗೆ ಬರುವವರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಘಟಕದೊಳಗೆ ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿದರೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ನೀರು ಹೊರ ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ₹1ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್, ₹2ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ ₹5ಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಘಟಕದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ದಾಡಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಗವಂತ ಔದತ್ತಪುರ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಾಮುಂಗಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಾಥ ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಾಜಿ, ನರಸಿಂಗ್ ಸಿಂಧೆ, ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ, ಶಾಮರಾವ್ ಸುಲಗುಂಟೆ, ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಮೊಗಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಜಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಬಸವಣ್ಣೋರ, ವಿಕಾಸ ಗೋಯಲ್, ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂದೆ, ಹನುಮಾನದಾಸ್ ಅಗರವಾಲ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>