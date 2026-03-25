ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ: ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ

ಬಾಪುರ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅಗತ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಿದರು.

'ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುನಾಥ ರಾಜಗೀರಾ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕೋಲಿ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಅರುಣ ಬಾವಗಿ, ಸಂತೋಷಿ ನಿಡವಂಚಾ, ತಾಜೊದ್ದಿನ್, ಆಬೇದ್ ಅಲಿ, ಸಾಬೇರಮಿಯ, ಚಾಂದಪಾಶಾ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-33-1510108961