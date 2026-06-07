‘ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು’

<p>ಗೋರನಳ್ಳಿ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರನಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗರಾಜ ಅಪ್ಪ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>154 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ, 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ 54 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗರಾಜ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶುಭಾಂಗಿ ಡಿ.ಸಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪದವೀಧರರು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ವಿನಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ, 4 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು 13ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ಬಿಸಿಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸತೀಶ್ ಪ್ರತಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವೇಕ್ ಜಲಾದೆ, ಭದ್ರಯ್ಯ ಹರಳಯ್ಯ, ವಿಜಯಾನಂದ ಕಪ್ಟೆ, ಸಂಗಪ್ಪ, ಕಿರಣ ಮೂಲಗೆ, ಶ್ರೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂದೀಪ್ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರುತಿ ಮೋದಿ ಇದ್ದರು. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಶೆಟಕಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಹನಾ ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-139595823</p>