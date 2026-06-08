ಹಸಿರು ಬೀದರ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ, 10 ಸಾವಿರ ಸಸಿ ನೆಡುವ ನಿರ್ಧಾರ

<p>ಬೀದರ್: ಬೀದರ್ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸಮಿತಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ 100 ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಸಿರು ಬೀದರ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಹಾಪುರ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪದ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೂಹದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೀದರ್ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ‘ಚಳವಳಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ, ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಎಂಟು ಕಡೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಸಿರು ಬೀದರ್ ಚಳವಳಿಯ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಾವು ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಸಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಇ–ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಆರು ತಿಂಗಳ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಅಕ್ಷರ ಅರಳಿಸುವ ಆಸೆ: 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಅಕ್ಷರ ಅರಳಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೀದರ್ನವರೇ ಆದ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸರ್ದಾರ್ ಮನಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವವರು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಅಕ್ಷರ ನೋಡುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯರಡೋನಿ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚನಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಝೋನ್ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಹಾವಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಬೀದರ್ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ ವಡಗಾವೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ವೀರೇಶ ಖೇಳಗಿ, ರಫಿಕ್ ಸಾಬ್ ಗಾದಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಸೇಡಂಕರ್, ಶ್ವೇತಾ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-33-411079778</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>