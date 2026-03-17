<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಮೇತ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ.</p>