ಕಮಲನಗರ: ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಕಮಲನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮೇಗಾಂವ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಂದಿಕೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಅಮೂಲ್ ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಹಂದಿಕೇರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೋಮವಾರ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಕೊರಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಂದಿಕೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ್ದು, ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಾ.ಪಂ. ಇಒ ಮತ್ತು ಜಿ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಮೂಲ ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಳಕರಿ, ಅಂಬಾದಾಸ ಕದಮ, ಸುನೀಲ ಮಾಳಕರಿ, ಗಣಪತ ಬಿರಾದಾರ, ಧನಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರೀತಮ ಮಾಳಕರಿ, ಸುಭಾಷ ಗಿರಿ, ಗುಂಡಾಜಿ ಮಾಳಕರಿ, ವಸಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಮಾರುತಿ ಬಿರಾದಾರ, ಪುಂಡಲೀಕ ಬಿರಾದಾರ, ರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</p>