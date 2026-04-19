ಹಾರೂರಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಂಡ ಇಂದು

ಬೀದರ್: ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಹಾರೂರಗೇರಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಏ.19) ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ (ಖಾಂಡ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾರೂರಗೇರಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹಾರೂರಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ. 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಬಳಿಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಬಸವಾನುಯಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>