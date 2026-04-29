‘ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ’

<p>ಬೀದರ್: ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ಬದೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ/ಕಾರ್ಮಿಕರ/ರೈತರ/ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ತೋಟಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ನರ್ಸರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಎಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆರಳು ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೇವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕದೇ ಬಣವೇ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು (ಬೇಲಿಂಗ್) ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು. ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಛತ್ರಿ ಬಳಸಬೇಕು. ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ಶಾಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ) ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು, ದ್ರವ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಲೈಟ್ಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಮೀನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾಂಕ್ರಾಂಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ/ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು (ಬೆಳಿಗೆ, 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30 ರವರೆಗೆ). ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ /ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ /ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಖಾ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ (ಲೋಹದ ಛಾವಣಿಗಳು) ನಡೆಸುವ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕುರಿತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಆರ್ಎಸ್, IV ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕೊರತೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಶಾಖದ ಕಾಯಿಲೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ/ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯುವ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ, ಗಾಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಖದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ‘ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್’ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 3ರ ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 10ರಿಂದ15 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು. ನೆರಳು ಇರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಗುರವಾದ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು. ಟೋಪಿ, ಗಮ್ಮಾ ಅಥವಾ ಗಾಗಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಲೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು. ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ತಂಡಗಳನ್ನು 24X7 ಸಜ್ಜಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-33-1378500220</p>