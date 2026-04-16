ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ: ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ತಾಪಮಾನ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಜನ ಕಂಗೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲು ಈಗ ಕೆಂಡದ ಸ್ವರೂಪದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೊರಗೂ ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾದ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಹಿಪ್ಪಿ ಹಿಂಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><strong>40ರ ಗಡಿಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ:</strong></p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರ ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 35ರಿಂದ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಏ. 13ರಿಂದ 3ರಿಂದ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ (ಏ.15) 39ರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಬಕಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕದಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಜನ ಸಂಜೆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದು, ಜೂನ್ ಬರುವ ತನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜನ ಚಿಂತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2> ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಪಸ್ವರ</h2><p> ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರ ವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರ ಬದಲು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ‘ಬಹುತೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಥಂಬ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಿಂಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರಿಂದ 1ರೊಳಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನ ಕೂಡ ಬರುವುದು ವಿರಳ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಇಲಾಖೆಯೊಂದರ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೌಕರರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಕೆಂಡದಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಕಚೇರಿ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2> ಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು? </h2><p>‘ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರ ವರೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ತೆಳುವಾದ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೌಜಲಗಿ.</p> <p> ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿ ರಾಗಿ ಗಂಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಳ ನೀರು ಸೇವನೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅತಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ತಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>