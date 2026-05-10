ಬಿಸಿಲ ಪ್ರತಾಪ; ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏಟು

ಬೀದರ್: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರತಾಪ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ಕೆಂಡದಂಥ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಿದೆ. ನೆಲ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲ ಭಯಕ್ಕೆ ಜನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಭಾಗದವರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ನೇರ ಬಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಬಹಮನಿ ಕೋಟೆ, ಅಷ್ಟೂರಿನ ಗುಂಬಜ್ಗಳು, ಮಹಮೂದ್ ಗಾವಾನ್ ಮದರಸಾ, ಗುರುದ್ವಾರ, ಪಾಪನಾಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜನರಿಲ್ಲದೇ ಈ ತಾಣಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ 108 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುತ್ಥಳಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>'ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೋಟೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಬ್, ಆಟೊ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳಲಾರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>'ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜನ ಬಂದರೆ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಫಿರೋಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಸದಾಶಿವಪೇಟ್, ಜಹೀರಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್, ಪುಣೆ, ನಾಂದೇಡ್, ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>