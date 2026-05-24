ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ಹಲವೆಡೆ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್!

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಯಿತು.</p><p>ಸಂಜೆ 4ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆ 5ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಸುರಿಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. ಒಂದು ತಾಸು ಸತತ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಯಿತು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಳೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲಾಪುರ, ಚಿಟ್ಟಾ, ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ, ಗೋರನಳ್ಳಿ, ಕಮಠಾಣ, ಬೆಳ್ಳೂರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>