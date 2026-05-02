ಬೀದರ್: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಧಿಕ ದಾಖಲೆಯ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರನೇ ವಾರದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40ರಿಂದ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೇ 1ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಪಮಾನವು ಏಕಾಏಕಿ 44ರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೆಲ ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಹೇಳತೀರದಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜನ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು, ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರಣಬಿಸಿಲು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಝಳ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಜನ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ತಗ್ಗಿದೆ. ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಜನ ಓಡಾಡುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಅಘೋಷಿತ ಬಂದ್ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ. 'ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಜನ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರ ತನಕ, ಪುನಃ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೇ ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಸವರಾಜ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>