ಬಸವತತ್ವ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ

ಬೀದರ್: 'ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಸವತತ್ವ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಬಿ.ವಿ. ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>12ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ವರ್ಣಭೇದ, ವರ್ಗಭೇದ, ಕಂದಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಯ ಶರಣರನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ, ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಲೆಂದು ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಹು ದೇವೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೈಲೂರು ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಲ್ದಾಳ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಹುಲಸೂರ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಶ್ಮಿ ಎಸ್., ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ, ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹಂಗರಗಿ, ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಭತಮುರ್ಗೆ, ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ದಾನಿ ಬಾಬುರಾವ್, ವಿದ್ಯಾವತಿ ಬಲ್ಲೂರ, ಬಸವರಾಜ ಬಲ್ಲೂರ, ಸುರೇಶ ಚನಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಶಂಕರ್ ಟೋಕರೆ, ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>