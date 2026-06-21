ಬೀದರ್-ಬಂಪಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಸಮಯ ಬದಲಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಇಸ್ಲಾಂಪುರ(ಜನವಾಡ): ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್-ಬಂಪಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಸಮಯ ಬದಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.20ಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಯರನಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೈಜಿನಾಥ ಜೀರ್ಗೆ, ಸಂಗಮೇಶ ಕೌಟಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.50ಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಂಪಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯನರಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬೀದರ್- ಬಂಪಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.50ಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಮಯ ಬದಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-33-891140332</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>