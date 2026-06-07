<p>ಬೀದರ್: ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ 9, 15, 16 ಮತ್ತು 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕುಲ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9ರಲ್ಲಿ ಜೂ. 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತಾನ್ ಪಾಶಾ ದರ್ಗಾ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 35 ರಲ್ಲಿ ಜೂ. 8ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ್ ಪೇಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15, 16ರಲ್ಲಿ ಜೂ. 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದ ಛಲವಾದಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಜನಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-33-1138532198</p>