ಕಾರಂಜಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ಶೀಘ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ–ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ

ಬೀದರ್: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ಕಾರಂಜಾ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಂಜಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರಂಜಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದೆ. ಶೀಘ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಕರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ತಾವು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ಚಿಂತಕರಾದ ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಹುಚಕನಳ್ಳಿ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚೆ, ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಳಗೆ, ರೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಗೋರನಾಳಕರ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಪ್ಪ ಕೋಸಂ, ರಾಜಶೇಖರ, ವೀರೇಂದ್ರ ಭತಮುರ್ಗೆ, ಮಾದಪ್ಪ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಧರ್, ಯೂಸುಫ್ ಮಿಯಾ, ಎಂ.ಡಿ. ಅಹ್ಮದ್, ರೇವಣಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಹಿಂದಾ ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>