ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾವೇಶ: ಕಾರಂಜಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಬಾವಗಿ (ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏ.11ಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾವೇಶ'ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಗಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಾರಂಜಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏ.11ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಮುಖರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರಂಜಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಜಪ್ಪ ಕೋಸಂ, ರಾಜಪ್ಪ ಹೂಚಕನಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಿಂದಾ, ಯುಸೂಫ್ಮಿಯಾ, ಮಾದಪ್ಪ ಖೌದೆ, ಮಹೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ರೇವಣಪ್ಪ ಮರಕಲ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಭತಮುರ್ಗೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>