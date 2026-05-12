<p>ಬೀದರ್: ‘ಲಿಂಗತ್ವ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವ-ಗುರುತಿನ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರವಾಗಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಡಿಗೆ-2026’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೇ 13ರಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಗಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ವೀಣಾ ಎಸ್. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಡಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಮೈಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಅವರಣ ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 29, 1969ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗತ್ವ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೈಡ್ ಚಳವಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ನಡಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮ್ಮತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರಪರಾಧಿಕರಣ, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಗುರುತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 1 ಮೀಸಲಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ(ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ-2026 ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸ್ವ-ಗುರುತಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಗತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಯ್ದೆಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪುರುಷರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರು, ಜೆಂಡರ್ ಕ್ವಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಬೈನರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಆಕರ್ಷಣೆ’ ಎಂಬ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಮನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಕೂಡದು. ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೀಣಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಲ್ಸಾ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 14, 15, 19 ಮತ್ತು 21ರ ಪಾಲನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ವ-ಗುರುತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಳುಮಾಡುವ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರದು. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ‘ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಡಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಂಜಿಎಸ್ಪಿ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮಾ, ಸಂಗಮಿತ್ರಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಪ್ನಾ, ಬುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಗೋರನಾಳಕರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಿನಯ ಮಾಳಗೆ, ಸಾಹಿತಿ ಜಗದೀಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ, ಶರಣತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸವರಾಜ ಸಿ. ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-33-335453903</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>