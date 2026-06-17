ಖೇತ್ ಬಚಾವೋ ಅಭಿಯಾನ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಜನವಾಡ: ‘ಖೇತ್ ಬಚಾವೋ ಅಭಿಯಾನ’ದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗದಲ್ ಹಾಗೂ ಕಮಠಾಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಬಗದಲ್: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು, ‘ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ’ ನೀಡಿದರು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟಕಾರ್, ನವನಾಥ ರಾಠೋಡ್, ಅಂಬುಜಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಮಠಾಣ: ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-33-251758974</p>