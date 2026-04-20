ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದು ಅವಮಾನ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಹುಲಸೂರ: ಸಮೀಪದ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ಹರಿದು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಹಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌತಮ ಪಿರಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (35) ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಏ.13ರಂದು ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ್ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಏ.18ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದುದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಏ.19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಬಾಬುನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತರು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಿದು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಹಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಂತಿ–ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>