‘ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ’

ಬೀದರ್: ಕರುನಾಡು ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಗಿಲಾವ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 141ನೇ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನವನ್ನು ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, 'ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಪಥದತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಉಮೇಶಕುಮಾರ ಸೊರಳ್ಳಿಕರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್, ಶಿವರಾಜ್ ತಡಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ಡೆ, ಶೇಷಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಾ, ಶಿವಾಜಿ ಮಾನಕರೆ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ರಘುಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. 50 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ 100 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಸುವರ್ಣಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ನೀಲಿಕಟ್ಟೆ, ಗುತ್ತೇದಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಗಾಲಿಬಾ ಹಶ್ಮಿ, ಅನ್ಷುನ್ ವಾಲಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭವಾನಿ, ರಘುಪ್ರಿಯಾ, ಬಸವರಾಜ ಜಡಗೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಬುದೇರಕರ, ಮಹೇಶ್ ಗೋರನಾಳಕರ್, ನರಸಿಂಗ್, ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌರೆ, ಸಿರಾಜೋದ್ದಿನ್,ಕರುನಾಡು ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗಿಲಾವ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಮಲಾಪುರ್, ನರಸಿಂಗ್ ಚಿದ್ರಿ, ಅಶೋಕ್, ಪ್ರವೀಣ, ರಮೇಶ್ ಅಮಲಾಪುರ್, ಸಾಧಕಲಿ, ಅನಿಲ್ ನೇಳಗೆ, ಭೀಮಶ್ಯಾ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಚಿಟ್ಟಾ, ಭೀಮಾಶ ಮೀರಾಗಂಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಹಾಪುರ, ಮಹೇಶ್ ಮೈಲಾರೆ, ರೂಬಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಮಲಾಪುರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕರಕನಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>