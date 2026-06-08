ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು ಫಳಫಳ.. ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ!

<p><em>ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಬೀದರ್: ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ!</p>.<p>ನಗರದ ಶಹಾಪುರ ಗೇಟ್ನಿಂದ ನೌಬಾದ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ, ನಾವದಗೇರಿಯಿಂದ ಗುಂಪಾ ಚಿಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ, ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದು.</p>.<p>ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವುಗಳು ನಗರದ ‘ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ’ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗಣ್ಯರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಳಜಿ, ಮುತುವರ್ಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾ ನಗರದ ಹನುಮಾನ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಮೈಲೂರ್ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಲೂರಿನಿಂದ ಗುಂಪಾ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕುಂಬಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಕುಂಬಾರವಾಡ, ಕುಂಬಾರವಾಡದಿಂದ ಎಸ್ಪಿ ಮನೆ ತನಕ, ಮಾಮನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸಮಾಧಾನ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೈಕ್, ಕಾರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜನರ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗತಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂಸಿ ಕಾಲೊನಿ, ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ, ಕೃಷಿ ಕಾಲೊನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಈ ಕಡೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-33-1460273749</p>