ಮಾಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಯುವ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ ರಾಂಪೂರೆ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬಸವರಾಜ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ (22) ಮೃತ ಯುವಕ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಮೇ 29) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p><p>'ನನ್ನ ಮಗ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಸಮೀಪದ ಝಡಿಯೋ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬುವರು ನನ್ನ ಮಗ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮೃತನ ಸಹೋದರರು ಮಾಲ್ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>