ಈ ಸಲ ಮಾವಿನ ಬಂಪರ್‌ ಫಸಲು

ಬೀದರ್: ಈ ಸಲ ಮಾವಿನ ಬಂಪರ್ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 2,112 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹವಾಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. 'ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್' ಮಣ್ಣು ಮಾವಿಗೆ ಬಹಳ ಪೂರಕ. ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಠಾಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಸರ್, ದಶೇರಾ, ಬೆನೆಶಾನ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಹಿಮಾಯತ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 20ರಿಂದ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿವೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>