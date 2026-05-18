ಬೌದ್ಧೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿ: ಡಿ.ಜಿ. ಸಾಗರ್‌

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಸದಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ, ಜನಪರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಡಿ.ಜಿ. ಸಾಗರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಸಂಸ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ದಸಂಸ ಮೂಲಕ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಅವರು ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಶೋಷಿತರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಶ್ರಯ ದೊರೆತರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಚನಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಅವರನ್ನು ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಂತೆ ಧಮ್ಮನಾಗ ಹತ್ಯಾಳ ತ್ರಿಶರಣ ಪಂಚಶೀಲ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು, ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸದಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲಿಘಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಾಹೀನ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರು ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡಂಬರದ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾರಂಜಾ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದ್ದು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಗೋರನಾಳಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣಾಭಾವು ಸಾಠೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ, ಬಾಬುರಾವ ಹೊನ್ನಾ, ಸಂಜಯ ಜಾಹಗೀರದಾರ, ಪಂಡಿತ ಚಿದ್ರಿ, ಶಶಿ ಪಾಟೀಲ್ ಚೌಳಿ, ಬಾಬು ಟೈಗರ್, ಕಾಶಿನಾಥ ಚೆಲ್ವಾ, ಅಶೋಕ ಗಾಯಕವಾಡ್, ವಾಮನ ಮೈಸಲಗೆ, ಗಾಲಿಬ್ ಹಾಸ್ಮಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಮೌರ್ಯ, ಕಿರಣಕುಮಾರ ಕುಂದೆ, ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ವಾಘಮಾರೆ, ವಿನೋದಕುಮಾರ ಬಂದಗೆ, ರಾಹುಲ್, ಕಂಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಬೆಲ್ದಾಳ, ನಾಮದೇವ ಹೊಸಮನಿ, ರಮೇಶ ಉಮ್ಮಾಪೂರೆ, ಶಿವರಾಜ ತಡಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಳಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಸಂಸ ಸಂಚಾಲಕ ಅರುಣ ಪಟೇಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-33-175193773</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>