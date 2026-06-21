ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಾಹಕ – ಬಾಲ್ ಮುಕುಂದ ಪಾಂಡೆ

<p>ಬೀದರ್: ‘ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಕಲನ ಯೋಜನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲ್ ಮುಕುಂದ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಕಲನ ಯೋಜನೆ ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಈಶ್ವರ ಶರಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಂಪರೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ ಜಿ.ಪಾಟೀಲ, ‘ನಾಡು-ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಉಪ್ಪೆ, ಗುರುನಾನಕ ಝೀರಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ದಾರ್ ಬಲಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ ಮಿಶ್ರಾ, ಅರವಿಂದ ಜಾಮಖೇಡ್ಕರ್, ಪ್ರೊ. ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ವಿ., ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಹೇಮಂತ ಧಿಂಗ್ ಮಜುಂದಾರ್, ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ಕರಂಜಿ, ಸೋಮನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಗಾದಗಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮೈಲೂರಕರ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಸುನೀಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಿಚ್ಕುಂದೆ, ವಿದ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-33-1034217579</p>