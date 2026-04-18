ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ

ಬೀದರ್: ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ, ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ನಗರದ ಜಿ.ಪಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಯರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 35 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ (ಏ.16) ಸಂಜೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದರು.

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ರಾಜಾರಾಮ ಚಿಟ್ಟಾ, ಎಐಎಂಐಎಂ ಸದಸ್ಯ ಮುನ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮೇಯರ್ ಮೇಜಿನ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಸಭೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

'ನಾವ್ಯಾರೂ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಹೊಸ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಮೇಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದಕಾರಣ ವಿರೋಧ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಭೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು' ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕುಲ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತ ಸಭೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಟ್ಟು ₹525.84 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಮಳೆ ನೀರು ಸದ್ಭಳಕೆ, ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ, ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹533.10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ₹11.62 ಕೋಟಿ ಉಳಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಉಪ ಮೇಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹಂಗರಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು.