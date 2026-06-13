'ಸಂಗೀತ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ' ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು

<p>ಬೀದರ್: ‘ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗೀತವಿಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಸಾರೆಗಮಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೀದರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಧನಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಗೀತ ಸೌರಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ಕುಂಬಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಅತಿವಾಳೆ, ಸಾರೆಗಮಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಕುಂಬಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ.ರಾ.ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯ ಗೂನಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ವಸ್ತ್ರದ್, ನಾಟ್ಯಶ್ರೀ ನೃತ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಾಣಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಐಎನ್ಓ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋರಕನಾಥ ಕುಂಬಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸವಿಗಾನ ಸಂಗೀತ ಕಲಾತಂಡದವರು ನಾಡಗೀತೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಂಬಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರ ಖಡಕೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾಬು ಕುಂಬಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ 2026 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರೆಗಮಪ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಂಚಾಳ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನ: ಅಕ್ಷರಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವರಿಂದ ಗಣೇಶ ವಂದನಾ ನೃತ್ಯ ಜರುಗಿತು. ದಿಲೀಪ ಕಾಡವಾದ ಅವರ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ, ಬಲರಾಮ ಪಾಂಚಾಳ ಅವರ ತತ್ವಪದಗಳು, ರಾಣಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯವರ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಜೆಸ್ಸಿ ಸೋನವಾನೆ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು, ರಶ್ಮಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಶಾಂಭವಿ ಕಲ್ಮಠ ಅವರ ವಚನ ಸಂಗೀತ, ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅರಳಿ ಅವರ ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಶೃದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಕಲಾತಂಡದವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ, ಆಶಾ ಕಲಾತಂಡದ ಕೋಲಾಟ, ತುಕಾರಾಮ ನಾಗೂರೆ ಅವರ ಜಾನಪದ ಜಾದು ಸಭೀಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-33-2093177519</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>