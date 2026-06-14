ನಾಗೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಬೀಜ ವಿತರಣೆ

<p>ನಾಗೋರಾ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೋರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ತೊಗರಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದು ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೂಕ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಬೀದರ್ ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂ.ಎ.ಕೆ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ಪಾಟೀಲ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಿರಂಜೆ, ಅಂಬುಜಾ, ಸೌಮ್ಯ, ನಾಗೊರಾ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಯಗೊಂಡ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಗೂರ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಯಾಕತಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-33-873651240</p>