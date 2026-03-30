ಖರ್ಜೂರ ಭಾನುವಾರ: ಮೆರವಣಿಗೆ

ನಾವದಗೇರಿ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾವದಗೇರಿಯ ಇಮ್ಯಾನುಯೇಲ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ಭಾನುವಾರ (ಪಾಮ್ ಸಂಡೇ) ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೇರುಸಲೇಂ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜಯವಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಹೊಸನ್ನಾ ಯೇಸನ್ನಾ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಕೂಟ ಸಹ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸಂಜಯ್ ರಾಜ್, ನಜ್ರೆನ್ ಬುಡೇರಿ, ಸುನಿಲ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೊಸೆಸ್ ಜಿ. ಫಿಲಿಪ್, ಆ್ಯಡಮ್ ಅಕ್ಷಯ್, ಪ್ರಶಾಂತ ನರಸಣ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್, ಲಖನ್, ಅರವಿಂದ, ಆನಂದ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>