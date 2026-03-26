ಮೂವರು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ

ಬೀದರ್: ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ₹25.62 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಟಾಟಾ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹31.87 ಲಕ್ಷದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೂವರು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹25.60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 320 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹1.72 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 690 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಭರಣಗಳು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ₹4.50 ಲಕ್ಷ ಟಾಟಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರು, ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 9ರ ರಾತ್ರಿ ಕಮಲನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ₹28.32 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಮಲನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎಐ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಮಲನಗರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿ. ಅಲ್ಲಾಪುರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಆಶಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಮ್ರಾನ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಲೋಕೇಶ್, ಪರಶುರಾಮ್, ಅಂಕುಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನರೇಶ್, ಭೀಮಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವೈಜಿನಾಥ, ನಾಗನಾಥ, ಮಹಾದೇವ, ವಸಂತ, ನವೀನ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಹರ್ಷವರ್ಧನ, ಸಿಡಿಆರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಚಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಪವಾಡಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ನಂದಿನಿ, ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಗುಂಡಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತಿತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>