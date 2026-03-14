ಬೀದರ್: ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ₹24 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 142 ಸಿರಪ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ 100 ಎಮ್.ಎಲ್.ನ 142 ಸಿರಪ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸಿರಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ನಗರದ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿಶೇಖರ್ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಆನಂದರಾವ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ್, ಸುಧೀರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾದಕ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.