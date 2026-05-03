13, 14ರಂದು ಬೀದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಬ್ಬ

ಬೀದರ್: 'ಮೇ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರ ವರೆಗೆ ನಗರದ ಬಿ.ವಿ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 'ಬೀದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಬ್ಬ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೇಶ– ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಅಂಕುರ್ ಯೂಸುಫ್ ನರೋಲಾ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರ ವರೆಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಉದ್ವೇಗ, ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವರು. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆ, ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೇಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಥಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪಸರಿಸುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-33-1353139474