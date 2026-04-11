ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ; ಒಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲುಗೈ

ಬೀದರ್: ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–1ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ 84.62ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಶೇ 17.31ರಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 20ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 71.17ರಷ್ಟು ಪಾಸಾದರೆ, ಶೇ 78.75ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟೆಗರಿ–1ಕ್ಕೆ ಶೇ 81.06, ಕೆಟೆಗರಿ 2ಎ ಶೇ 84.87, ಕೆಟೆಗರಿ 2ಬಿ ಶೇ 75.67, ಕೆಟೆಗರಿ 3ಎ ಶೇ 89.42, ಕೆಟೆಗರಿ 3ಬಿ ಶೇ 86.52ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ,ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಶೇ 53.15, ಎಸ್ಟಿ ಶೇ 64.17,ಕೆಟೆಗರಿ 1ರಲ್ಲಿ ಶೇ 61.07, ಕೆಟೆಗರಿ 2ಎ ಶೇ 65.46, 2ಬಿ ಶೇ 53.78, 3ಎ ಶೇ 74.07, 3ಬಿ ಶೇ 61.34 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟೆಗರಿ 1, 2ಬಿ, 3ಬಿಗಿಂತ ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಶೇ 65.91, ಎಸ್ಟಿ ಶೇ 70.16, ಕೆಟೆಗರಿ 1 ಶೇ 69.41, 2ಎ ಶೇ 75.6, 2ಬಿ 54.82, 3ಎ ಶೇ 83.72, 3ಬಿ ಶೇ 74.24 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಟೆಗರಿ 1, 2ಬಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-33-840856036</p>