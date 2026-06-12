<p>ಬೀದರ್: ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಹಾಗೂ ಜನವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಚಿಮಕೋಡ, ರಿತೇಶ ಅಲಿಯಂಬರ, ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಂಬರ್, ರಾಜಕುಮಾರ ವೈಜಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಜು ಸಾಗರ, ಬಸವರಾಜ ಬುಯ್ಯಾ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮರಖಲ್, ದೀಪಕ ಮರಖಲ್, ಸಂಪತ ಮಾಳೆಗಾಂವ, ನೀಲಕಂಠರಾವ ದೇಶಮುಖ ಯರನಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಡ್ಡಿ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ಜೈರಾಜ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ಪಂಡಿತ ವಿಳಾಸಪೂರ, ಧನರಾಜ ಚಾಂಬೋಳ, ಪರ್ವೇಜ್ ಪಟೇಲ್, ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಕಂಗಟಿ, ದತ್ತು ನವಲಸಪೂರ, ಸಂಜು ಗಾದಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಒಡೆಯರ್ ಹಳೆಂಬುರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿಳಾಸಪೂರ, ಶಿವರಾಜ, ಗೋರಖ ರಾಜನಾಳ, ಅರ್ಜುನ ನಂದಗಾಂವ, ಅಶೋಕ ಚಿಮಕೋಡ, ಸಂತೋಷ ಚಿಮಕೋಡ, ಪರಮೇಶ ಬಂಪಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-33-1221247040</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>