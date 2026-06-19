<p><em>ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಬೀದರ್: ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ವರೆಗಿನ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿಯ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ‘ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ, ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮಾಜ’, ‘ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳೆರಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಹಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೀಪದ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಬಂದಿದ್ದು, ದಾರಿ ಹೋಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಹಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕುಲ್ ಜೈನ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-33-2015145547</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>