ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ

ಜನವಾಡ: ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆಲಿಕಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂದಕನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ, ಕೊಳಾರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪಪ್ಪಾಯ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡದ ಹಣ್ಣು, ಹೂ, ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಗಿಡಗಳು ಬಾಗಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಮಂದಕನಳ್ಳಿಯ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೂರು ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರೈತರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಸೇರಿ ಐದು ಎಕರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗೌರಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಹುತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷದ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 1 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ₹4.5 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಳಾರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>15 ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ: ಮಳೆಯಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೀದರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ದಾಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಅಣದೂರುವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆ ಭಾಗ ಕುಸಿದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕರಿಂದ ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳಾರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮನೆ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಕಂಬ, ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ಕೌಠಾ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ರೇವಣಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ನೌಬಾದೆ, ಅನಿಲ್ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಬಾಬಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿವಾಳ, ಕಾಶಿನಾಥ ಮೇತ್ರೆ, ಸತೀಶ್ ಹೊಕ್ರಾಣೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>