ಬೀದರ್‌: ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 20 ನಿಮಿಷ ಮಳೆ

ಬೀದರ್: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಯಿತು.

ಸಂಜೆ 5ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮಳೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸುರಿಯಿತು. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಸೆಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಚಡಪಡಿಸಿ, ದೂಷಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಗುಡುಗಿನ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅಷ್ಟೇನೂ ಜೋರು ಅಲ್ಲದ ಮಳೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸುರಿಯಿತು. ಕಾದ ಕಾವಲಿಯಂತಾಗಿದ್ದ ಇಳೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಬಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವೇರಿತು.

ಇನ್ನು, ದಿನವಿಡೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಸಂಜೆ 6ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಹಜವಾದ ನಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫ್ಯಾನು, ಕೂಲರ್, ಏಸಿ ಅಡಿ ಹೋಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.